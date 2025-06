Regionali, ecco quanto hanno speso in campagna elettorale gli eletti modenesi

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato le spese elettorali di tutti gli eletti alle elezioni regionali dello scorso anno. Ecco dunque il dettaglio di quanti contributi per la campagna elettorale hanno ricevuto gli otto eletti modenesi.

Giancarlo Muzzarelli (Pd): 63.232 euro dei quali 2mila come erogazioni del candidato e 60mila come contributi da terzi

Luca Sabattini (Pd): 36.460 euro dei quali 19mila e 500 come erogazioni del candidato e 16.960 come contributi da terzi

Ludovica Ferrari (Pd): 22.580 euro dei quali 16.725 come erogazioni del candidato e 5.855 come contributi da terzi

Maria Costi (Pd): 18.360 euro dei quali 15.760 come erogazioni del candidato e 2.600 come contributi da terzi

Vincenzo Paldino (Civici): 18.400 euro dei quali 14.400 come erogazioni del candidato e 4.000 come contributi da terzi

Paolo Trande (Avs): 5425 euro, tutti come contributo da terzi.

Ferdinando Pulitanò (Fdi): 9.900 euro dei quali 6.900 come erogazioni del candidato e 3.000 come contributi da terzi

Annalisa Arletti (Fdi): 9.050 euro dei quali 8.050 come erogazioni del candidato.