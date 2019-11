Regionali Emilia Romagna, Grillo elemosina: 'Andiamo per beneficenza'

Il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il garante e fondatore del Movimento, Beppe Grillo, si sono incontrati questa mattina a Roma. I due, spiega una nota, hanno discusso a lungo del nuovo corso governativo del M5S apertosi a seguito delle politiche del 2018.

E Grillo ha parlato in termini davvero sorprendenti delle prossime regionali in Emilia Romagna. “Avete scelto questa votazione, in Emilia Romagna ci andiamo per beneficienza. Come dai un euro a uno così per qualsiasi cosa, non ci puoi dare un piccolo voto a noi per beneficienza? Che magari facciamo da tramite tra una destra che arriva un po’ pericolosetta e una sinistra che si deve formare anche lì”.







Tanti altri comunque i temi trattati dai due esponenti 5 Stelle. “Non possiamo essere gli stessi di prima, dobbiamo guardare avanti con grande entusiasmo”, hanno sottolineato Di Maio e Beppe Grillo, convenendo sull’ipotesi di avanzare la proposta di un nuovo contratto di Governo “a partire da Gennaio”, per finalizzare “progetti ambiziosi e di alto livello”, con lo scopo di intervenire su tematiche fondamentali del nostro Paese e non solo come il clima, salario minimo, il reddito universale, l’intelligenza artificiale, l’energia, le infrastrutture”.

A proposito del M5S, il garante Beppe Grillo, si legge in una nota, ritiene che “Luigi Di Maio, lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto, io ci sarò di più e gli darò una mano”, ha detto Grillo. “Una persona deve poter decidere e fare scelte importanti. Un referente ci vuole”, ha dunque aggiunto Grillo.

“Adesso- aggiunge Grillo- le situazioni devono essere chiare. Il referente è lui, il capo politico è lui. Io ci sarò, un po’ più vicino, quindi non rompete i coglioni fatemi la cortesia sennò ci rimettiamo tutti. Non siamo più quelli di 10 anni fa mettetevelo bene in testa”. “C’è una grande nostalgia del passato”, dice Luigi Di Maio durante l’incontro con Beppe Grillo, in un video postato su facebook. Ed “è sbagliato”, replica Grillo. “Siamo in questo cambiamento - spiega Grillo -. Non possiamo essere gli stessi, è sbagliato essere gli stessi, pensare come eravamo. Io quando penso a come eravamo… eravamo una meraviglia. Eravamo con un manager che organizzava, un pazzo sopra il palco. E’ sbagliato” avere nostalgia del passato “io sono euforico. Dobbiamo essere straordinariamente euforici, c’è da riprogettare l’economia, l’energia, dove vanno i rifiuti”.