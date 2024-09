Regionali Er, lista Fdi: è ufficiale il senatore Barcaiuolo candida la moglie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una scelta che è frutto evidentemente di una strategia partita da lontano, con la decisione mesi fa di candidare la Arletti come sindaco di Carpi, ipotizzandone la sconfitta certa e sfruttando la campagna elettorale per le comunali come trampolino di lancio per il bersaglio grosso di viale Aldo Moro.L'ufficialità è stata data ieri attraverso l'annuncio di una 'cena coi candidati' alla Meridiana di Formigine che si terrà lunedì 16 settembre.

Una cena alla quale saranno presenti appunto i candidati alle Regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò. Evidentemente sono loro due, come ripetutamente La Pressa ha scritto, ad ambire alla elezione (ammesso e non concesso verranno eletti due consiglieri Fdi, perchè nel caso passasse solo uno sarebbe ovviamente premiata in termini di preferenze la Arletti), con gli altri sei candidati a fare da comprimari. Tanto è vero che nella prima cena elettorale di lunedì non sono stati nominati, a partire dall'uscente Luca Cuoghi e da Daniele Iseppi il quale ha reso noto proprio oggi la sua candidatura.

Padrini della serata lo stesso senatore Barcaiuolo, il viceministro Galeazzo Bignami e l'onorevole Daniela Dondi.

g.leo.