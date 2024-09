Regionali, i Giovani Dem di Modena sostengono Susan Baraccani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La sintesi individuata in Direzione provinciale è figlia di un lavoro che ha permesso ai territori che non esprimono una candidatura femminile, di riconoscersi in pieno nella figura di Baraccani come candidata da sostenere alle prossime elezioni regionali - afferma Matteo Silvestri, segretario provinciale dei Giovani Democratici -. Questo risultato, che ci inorgoglisce, testimonia come la Giovanile, dopo gli importanti risultati ottenuti nel corso dell’ultima tornata delle amministrative, sia capace di mettersi a disposizione per rappresentare una fascia generazionale che necessita di una voce.

Siamo certi che Baraccani, con le competenze e l’esperienza maturata, possa dare un fondamentale contributo alla lista del Partito Democratico per costruire una regione alla portata di tutti'.



'La mia candidatura è la nostra candidatura - ha affermato Baraccani - e di questo sono orgogliosa. Avere il sostegno della comunità dei Giovani Democratici, oltre a quello del mio territorio e di tanti altri che mi hanno nominata nelle consultazioni, infonde in me la consapevolezza di poter rappresentare tutta la provincia e tutte le età. Ci attende una battaglia campale per la quale dovremmo impegnarci a fondo tutti. Il risultato del Partito Democratico e del centrosinistra vengono prima dei destini personali, e la nostra candidatura è funzionale proprio ad allargare il campo e a dare una mano a de Pascale nel territorio della nostra provincia. Dalla scuola alla sanità, dalle politiche abitative a quelle occupazionali, il nostro impegno sarà quello di dare voce al territorio, ma in modo diverso, più concreto e con nuove sensibilità e proposte capaci di cogliere le esigenze particolari che ogni area manifesta'.