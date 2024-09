Regionali, il Pd della montagna indica Muzzarelli e Baraccani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La candidatura di Susan Baraccani, ventiseienne consigliera comunale e capogruppo del partito a Pavullo, presidente dell'Assemblea provinciale del PD, ha raccolto consenso da parte di tutti i rappresentanti del partito e amministratori del territorio, in un'ottica di rinnovamento e investimento sul futuro del partito nell'Appennino modenese e non solo. Quella di Baraccani è una candidatura giovane, che però ha già dimostrato, nella sua esperienza di opposizione in Consiglio comunale, di sapersi mettere a disposizione e in ascolto, di battersi per sanità, istruzione, per i servizi, i giovani e il suo territorio.

Il nome maschile emerso è quello di Gian Carlo Muzzarelli, indicato 'per la sua conoscenza del territorio, la sua riconosciuta pragmaticità e capacità di allargare il consenso fuori dal normale elettorato del Partito Democratico, specialmente nell'Alto Frignano'.

'Il Frignano – dichiara il segretario Matteo Manni - deve tornare ad avere dei rappresentanti, in particolare in Regione. Il nostro è un territorio che necessita di un'attenzione particolare che solo chi lo abita e lo conosce può dargli. Siamo quindi soddisfatti dell'impegno del candidato Presidente de Pascale e del partito regionale sulle aree interne, e confidiamo che queste candidature possano dare ulteriore forza e voce a tale impegno'.