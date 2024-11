Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad accompagnare la serata le canzoni di Alberto Bertoli. E' stata la segretaria provinciale Fiom ad aprire il tema politico ed economico ripercorrendo l'esito dell'ultimo incontro avuto con Stellantis: l'azienda ha confermato che non ci saranno investimenti fino alla ripresa delle vendite.Poi i riflettori sono stati tutti per Bonaccini che ha sottolineato i 17 anni di differenza tra lui e De Pascale, elogiandone il lavoro svolto come sindaco di Ravenna e presidente dell'Unione province italiane. 'Il primo nostro avversario è l'astensionismo' - ha detto l'europarlamentare Pd invitando i cittadini al voto.'Stefano ha guidato in modo eccellente questa Regione per 10 anni, è stata una spalla sempre forte su cui ho potuto contare da sindaco - ha detto De Pascale -. Per me raccogliere il suo testimone è un grande onore e una grande sfida. Garantisco a Modena la stessa attenzione che Stefano ha riservato in questi anni'.