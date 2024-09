Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso dell’incontro tenutosi ieri, giovedì 12 settembre, presso la sede del PD di Vignola, alla presenza del segretario cittadino Andrea Ghiaroni e del coordinatore della segreteria provinciale Filippo Molinari, il nome di Sabattini 'è stato unanimemente riconosciuto, e indicato, in virtù della sua presenza sul territorio, che negli anni non è mai venuta mento, e dell’impegno a collegare e, dove necessario, intervenire, rispetto alle tematiche e ai rapporti tra questo e Bologna. A Sabattini è stata inoltre riconosciuta una presenza e un impegno costante, accanto ai candidati sindaco, nel corso delle ultime elezioni amministrative'.A margine dell’Assemblea, da alcuni intervenuti è stato anche riconosciuto l’impegno di Gian Carlo Muzzarelli, in qualità di presidente della CTSS (Conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia di Modena), in particolare in tema di sanità ed edilizia scolastica.I temi più rilevanti per il territorio, in vista delle Regionali, sono stati riconosciuti come quello della sanità e del contrasto al dissesto idrogeologico.