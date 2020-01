Regionali, il sondaggio di Porta a Porta: Borgonzoni recupera

Secondo il sondaggio trasmesso questa sera da 'Porta a porta' su Raiuno, si accorcia la distanza tra Stefano Bonaccini e la sua sfidante Lucia Borgonzoni in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio. Il candidato Pd si attesta tra il 43-47% contro una forbice che va dal 41 al 45% per la leghista Borgonzoni. La rilevazione è dell'istituto demoscopico 'Noto Sondaggi'. La differenza rispetto alla precedente indagine dell'11 dicembre scorso sulle intenzioni di voto degli elettori emiliano-romagnoli è che, mentre Borgonzoni rimane stabile, Bonaccini ha perso due punti percentuali nell'arco dell'ultimo mese.Nella foto il bacio di questa mattina tra Bonaccini e Borgonzoni negli studi Rai di BolognaIn base ai sondaggi di Porta a porta non vi sarebbe invece partita in Calabria dove la candidata di centrodestra sarebbe avanti addirittura di 20 punti rispetto allo sfidante di centrosinistra.