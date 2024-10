Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

) verrà sostenuto anche da Renzi.'Nel momento in cui il M5s dice che si è aperta una ferita con Iv, il campo largo non esiste più, lo certifichiamo stasera. Non c'è la consapevolezza da parte del gruppo dirigente del Pd che c'è un problema serio' - afferma il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Porta a Porta, su Rai Uno.Restano le alleanze con Iv in Emilia-Romagna e Umbria? 'Non sono disponibile ad affiancare il simbolo del M5s a quello di Renzi, che si è sempre distinto per distruggere e rottamare', afferma ancora Conte.