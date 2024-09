Regionali: la Ugolini parla di lager e rsa, poi si scusa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Forse l'aria della festa di Fratelli d'Italia ha dato un po' alla testa ad Ugolini, la invito a maggiore prudenza sia nei riferimenti ai 'fascisti' che ai lager; se è a conoscenza di specifiche situazioni di maltrattamenti li segnali immediatamente in procura, sennò, così facendo, per cercare di attaccare noi offende tutta l'Emilia-Romagna', ha aggiunto.

'Siamo spiacevolmente colpiti dai termini inopportuni utilizzati dalla candidata di centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Elena Ugolini, per descrivere la situazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti, e in particolare delle Case Residenza Anziani (CRA), come si chiamano in questa regione.

Accostare tali strutture ai lager dei regimi totalitari, oltre a rappresentare una grave falsità che può essere frutto di una limitata conoscenza della professionalità e della amorevole capacità di migliaia di operatori, evoca uno dei periodi più bui della storia europea che non può in alcun modo, nemmeno nell’apice della dialettica politica, entrare nel dibattito elettorale. Ci auguriamo che questa infelice uscita rimanga una isolata caduta di stile, confidando che la campagna elettorale possa tornare su temi e livelli di ben altro genere'. Così Francesco Milza e Antonio Buzzi, rispettivamente presidenti di Confcooperative Emilia Romagna e di Confcooperative Federsolidarietà Emilia Romagna (la Federazione regionale che riunisce le cooperative sociali, molte delle quali gestiscono CRA), intervengono a seguito delle parole espresse ieri dalla candidata presidente Elena Ugolini nell’ambito di un evento elettorale a Lido degli Estensi.



'Estrapolare cinque parole da un discorso di oltre un'ora e mezza rischia di generare chiaramente degli equivoci: così è avvenuto con quello che ho detto ieri in merito al settore dell'accoglienza degli anziani. Ieri ho raccontato la storia che è accaduta a mia mamma, quando a 68 anni le è stato diagnosticato l'Alzheimer, una malattia che nel giro di una decina di anni ha reso impossibile continuare a farla vivere in casa. Da quel momento ho iniziato a cercare delle strutture dove avrei potuto inserirla; ho visitato diverse residenze ma non ho avuto cuore di lasciarla. Magari non sono stata fortunata, ma ho dovuto visitare diverse strutture prima di trovare quella giusta. Questa è stata la mia esperienza e questo è quello che ho raccontato', ha spiegato poi Ugolini. 'Ho sbagliato a usare la parola 'lager' perché totalmente inopportuna e mi dispiace se involontariamente ho offeso tutti gli operatori che ogni giorno svolgono un lavoro prezioso per la cura dei nostri anziani', ha aggiunto.