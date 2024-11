Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da Giorgia Bartoli a Tamara Calzolari, da Francesco Cigarini ad Alessandro Di Bona e ancora Fabio Ferretti, Linda Fusara e Anna Paragliola, sono infatti tutti nomi - pur autorevoli - non in grado di raccogliere le preferenze che Trande porta in dote.Un successo quasi scontato quello del medico modenese che riuscirà così a coronare il suo sogno politico intessuto di una militanza ormai decennale. Nella galassia della sinistra mastica amaro Andrea Bosi, da sempre rivale di Trande, che dopo essere stato escluso dalla giunta Mezzetti ed essere approdato nel Pd, ha preferito rinunciare a correre nella, molto competitiva in termini di preferenze, lista Dem.