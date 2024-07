Regionali lista Pd: 6 candidati certi su 8, tutto ruota attorno a Muzzarelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal punto di vista delle chance di elezione tutto ruota attorno alla figura del sindaco uscente Giancarlo Muzzarelli.

Nel Pd nessuno mette in discussione la sua elezione a consigliere, tanto che molti danno per certa anche una promozione ad assessore, e così è corsa a siglare dei ticket con lui. In pole position, da questo punto di vista, vi è proprio Carla Ferrari, ma l'ex sindaco di Modena ha anche ottimi rapporti con Maria Costi. Decisiva sarà infine la scelta dell'area rappresentata dall'uscente Francesca Maletti. I cattolici, pur con le note divisioni interne, difficilmente sosterranno Carla Ferrari e la stessa Costi non ha più i rapporti idilliaci di un tempo con l'attuale vicesindaco di Modena.

Una verità resta: su 8 nomi ne passeranno solamente 3 (quattro in caso di risultato eclatante dei Dem) e considerate le aspettative dei profili in campo, sarà gara vera.

g.leo.