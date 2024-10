Regionali, lista Pd: Baruffi punta su Sabattini per un posto in giunta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da sempre si dice che quel posto sia già riservato a Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza di Stefano Bonaccini. Ma laddove Muzzarelli dovesse stravincere, quel posto potrebbe andare all'ex sindaco di Fanano. Il dato da considerare, secondo l'accordo, sarà la differenza di voti fra Muzzarelli e Sabattini, in teoria 'rappresentante ufficiale' del PD. Ma come l'esperienza ha insegnato a Modena e a Carpi, con due sindaci eletti senza tessera del PD, essere il 'rappresentante ufficiale' conta poco.

Per questo Luca Sabattini, evidentemente in accordo con alcuni dei maggiorenti del suo partito per salvare Baruffi, ha iniziato in questi giorni una scomoda campagna elettorale parallela: andando a rubare - sempre politicamente parlando - i voti degli altri. E se per alcuni territori come le Terre dei Castelli era abbastanza scontato un appoggio più o meno ufficiale a Sabattini - con la referente locale Rossella Giulia Caci - la costituzione del 'Comitato Sabattini' a Carpi, territorio di Stefania Gasparini, è stata invece un vero fulmine a ciel sereno.



Una notizia che nessuno conosceva solo due giorni fa, alla cena elettorale organizzata a Carpi proprio dalla Gasparini con Sabattini ospite aggiunto. Dove si è manifestata tutta la capacità di Sabattini di intessere relazioni. Un comitato a sorpresa diretto da figure di primissimo piano: Elena Brina e Davide Dalle Ave, rispettivamente coordinatrice della campagna del sindaco Riccardo Righi e suo consigliere politico, assunto dopo le elezioni. Assieme al sempre pronto Mauro D'Orazi, fino a ieri fiero idossatore della maglietta della Gasparini e oggi lui stesso nel comitato Sabattini.

Avranno il bel da dire che fra Sabattini e la Gasparini ci sia un ticket. Ma come è noto i ticket di preferenze favoriscono solo il già favorito - e infatti furbescamente Muzzarelli s'è proposto per un ticket con tutte le colleghe. A questo punto, con i voti drenati alla Gasparini e agli altri candidati fra carpigiano e bassa, Sabattini spera di ridurre il distacco da Muzzarelli e salvare Baruffi. Nel mentre la candidata Modenese Ludovica Carla Ferrari spera di sopravanzare la Gasparini, puntando al quarto posto. Sempre che non ci sia davvero, come noi crediamo, l'exploit della giovane Susan Baraccani.

