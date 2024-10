Regionali, nella lista di Modena di De Pascale anche Silvia Panini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella circoscrizione di Modena correrà Silvia Panini, 26 anni, attivista e politologa, ora lavora nel settore della filantropia. È nata a Formigine ma è cresciuta tra l’Italia, la Germania e la Francia, dove si è specializzata in Affari europei e politica estera.'Quando dopo gli studi ho deciso di rientrare in italia mi sono sentita dire - Ma cosa ci sei tornata a fare in Italia? Qui non c'è futuro per i giovani come te, scappa - Invece sono tornata proprio per questo, per creare spazio in un sistema che oggi è immobile e inaccessibile' - racconta.



Dal 2019 è attivista per Volt Europa, il movimento politico paneuropeo che alle ultime elezioni europee ha eletto 5 rappresentanti da Germania e Paesi Bassi, correndo con lo stesso simbolo e lo stesso programma elettorale. È attivista anche per Mediterranea Saving Humans e Europe Cares, ONG tedesca con cui ha trascorso un periodo di tempo sull’isola di Lesbo come volontaria nel centro di comunità Paréa per persone in movimento. Ha contribuito alla nascita della rete transfemminista Pro-Choice Modena che lavora per assicurare il rispetto dei diritti sessuali e riproduttivi di ogni persona.



'Tra priorità che vorrei portare avanti ci sono, in primis, la proposta di legge di iniziativa popolare curata da Volt Emilia-Romagna, per istituire la figura dello psicologo di base nel sistema sanitario regionale; poi l’estensione e il rafforzamento dell’offerta scolastica per l’educazione sessuale e affettiva fin dalle scuole materne e dell’offerta informativa esterna alla scuola, ampliandone la traduzione e l’accessibilità; un piano per l’autorecupero degli edifici, che permetta di replicare esperienze virtuosa come quella bolognese e di rendere effettiva l’abitazione successiva degli appartamenti; la creazione di un registro e di un limite per gli affitti brevi, a favore invece dell’ampliamento dell’offerta di alloggi stabili a prezzo calmierato; e una legge sul consumo di suolo rinnovata, che torni a ribadire l’importanza di puntare al “consumo di suolo zero” e dove si risolvano alcuni grandi punti controversi, come l’eliminazione del vincolo percentuale di costruzione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) per ogni nuovo edificio che consuma suolo vergine'.