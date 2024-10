Regionali, è ufficiale: Vincenzo Paldino nella lista di De Pascale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

preannunciato dal nostro giornale sarà Vincenzo Paldino il nome di punta della lista modenese a sostegno del candidato presidente del centrosinistra alle Regionali emiliane Michele De Pascale.La ufficialità è giunta oggi.'Da anni al fianco di cittadini e consumatori come portavoce delle loro esigenze e ora in prima linea per portare questa lunga esperienza in Regione, sempre per il bene delle persone. Dopo le migliaia di voti raccolti alle ultime amministrative, Modena Civica annuncia il suo sostegno al candidato del centrosinistra per le prossime elezioni regionali, Michele De Pascale. E sarà Vincenzo Paldino, attuale presidente regionale di Udicon Emilia-Romagna, a rappresentare il gruppo nella lista ‘Civici, con De Pascale Presidente’ - si legge in una nota -.

Da settimane Modena Civica ha contribuito alla costruzione del percorso e del programma che sosterrà il candidato, in una lista che riunirà più di 60 esperienze sul territorio regionale, in un’ottica di creare una rete virtuosa che possa fare tesoro delle realtà civiche maturate in tutta l’Emilia-Romagna, per rafforzare in futuro l’azione dell’ente regionale. La scelta di Paldino vuole rappresentare un valore aggiunto per la lista a sostegno di De Pascale, alla luce delle tante battaglie portate avanti negli anni su scuola, emergenza abitativa, trasporto urbano, liste d’attesa, inclusività e temi sociali'.



'Ringraziamo Michele de Pascale che ci ha convinto con la sua proposta politica e il suo approccio schietto e pragmatico – dichiara Rosario Maragò, presidente di ‘Modena Civica’ -. La nostra scelta è ricaduta su Vincenzo Paldino, Presidente Regionale dell'Unione per la difesa dei Consumatori, da anni impegnato in battaglie sociali per la difesa dei diritti dei cittadini.

Tutti ricordano, per esempio, il suo grande lavoro su innumerevoli fronti, come quello per dare la possibilità a tutti i ragazzi di scegliere la scuola superiore desiderata, e poi le proposte per rendere più efficiente il trasporto pubblico, per ridurre le liste d’attesa e tutelare la sanità pubblica. E ancora – prosegue Maragò -, Paldino si è battuto e si batte ancora oggi per contribuire a risolvere l’emergenza abitativa. Inoltre, facciamo nostro l'impegno che il presidente regionale dell’associazione ha profuso sui principi della solidarietà e della beneficenza, con le missioni umanitarie in prima persona in Ucraina per portare farmaci e beni di prima necessità alle famiglie colpite dalla guerra. In questi anni Paldino ha saputo dare voce anche a tantissime associazioni e onlus creando una web-radio dedicata al mondo dell'associazionismo. Siamo sicuri che la sua figura saprà rappresentare al meglio il nostro territorio ed i valori fondanti di Modena Civica, che trovano le loro radici più profonde nel civismo inteso come servizio alla comunità'.