Regionali, ora Salvini fa appello anche agli elettori 5 Stelle

'Se ci sono elettori 5 Stelle che vedono nella Lega la prosecuzione delle loro battaglie di onestà sono i benvenuti e se in Umbria la Lega ha preso il 36% e il centrodestra il 57% è chiaro che tanti ex elettori di sinistra e del Pd hanno scelto il centrodestra'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando nel corso di una conferenza stampa a palazzo Vecchio a Firenze della crescita del Carroccio nelle ultime tornate elettorali. Una prospettiva che Salvini intende concretizzare anche nelle prossime scadenze, in primis in Emilia Romagna. Magari aprendo anche a chi ha avuto un altro percorso politico.'È chiaro - aggiunge - che per tanti elettori storicamente orientati a sinistra il voto per la Regione è una questione pragmatica. Da questo punto di vista la Lega è un punto di riferimento. Dunque accogliere chi ha altre esperienze potrà essere fatto, però puntiamo su gente nuova'.