Regionali, Pd: Muzzarelli, Costi, Sabattini e Ferrari: corsa alla poltrona

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

. Messo ai margini dalle scelte Mezzetti, e in alcuni casi esplicitamente criticato nelle scelte, Muzzarelli spera comunque di poter contare su un consenso sufficiente per la nuova promozione. Ad aggrapparsi politicamente alla sua figura è l'assessore uscente, non ricandidatasi alle Comunali proprio per giocare tutte le sue carte sulla ruota di Bologna.

La Ferrari spera di poter candidarsi in ticket con l'ex sindaco e ottenere in questo modo il prestigioso pass per il Consiglio regionale.

Competitor diretta della Ferrari è l'ex sindaco di Formigine Maria Costi, la quale dovrebbe raccogliere l'eredità cattolica (in primis in termini di voti) di Francesca Maletti, dimessasi anzitempo per diventare assessore sotto il regno di Mezzetti.

Spera in una riconferma invece Luca Sabattini il quale, dopo quale frizione sulla ricandidatura di Gargano a Castelfranco, ha deciso di puntare tutto sul terzo giro di giostra in Regione.

Outsider ma tutt'altro che arrendevoli sono Giuditta Pini, alla quale non è riuscito il salto in Europa, e Andrea Bosi, ancora alle prese con la doppia delusione in Comune a Modena. Bosi potrebbe contare sui voti dell'area Schlein e tentare, perchè no, un clamoroso sgambetto ai danni proprio del suo ex sindaco Muzzarelli.

g.leo.