Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘È per me un onore e un privilegio dare un contributo alle elezioni regionali e con determinazione proverò a mettere a disposizione i miei valori, la mia passione civile di cittadino e la mia esperienza di medico per far sì che la nostra Regione abbia un governo e una maggioranza progressista’ - chiude Trande.