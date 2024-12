Regione Emilia Romagna, Costi e Muzzarelli verso doppia presidenza commissione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per l'ex sindaco di Modena si tratta di una vittoria non di poco conto. Non solo Muzzarelli viene premiato con la Commissione più importante, quella della Sanità, ma vede promossa anche la sua principale alleata nel gruppo, l'ex sindaco di Formigine Maria Costi, alla quale va l'istruzione.Penalizzato dunque il consigliere rieletto, Luca Sabattini, che, nonostante l'appoggio del segretario provinciale Stefano Vaccari, sconta le minori preferenze ricevute rispetto al duo Muzzarelli-Costi.