'Residenze anziani Modena, Comune dica se si lavora in sicurezza'

Dopo la denuncia della Cgil di 'condizioni critiche delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nelle residenze per anziani e nei servizi domiciliari', il Gruppo consiliare di Sinistra Per Modena ha depositato un’interrogazione per conoscere le condizioni di sicurezza relativamente all’emergenza Covid-19 nelle strutture socio-sanitarie accreditate presso il Comune di Modena.

“Nella fase complessa di emergenza sanitaria legata al Covid-19, c’è ancora più necessità di tutelare gli operatori e gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e le loro famiglie - afferma il gruppo consiliare -. Va garantito il diritto a questi lavoratori e queste lavoratrici a lavorare in condizioni di sicurezza, dotati di dispositivi di protezione adeguati in una situazione di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Proprio per l’utenza interessata, diventa necessario alzare la soglia di attenzione il più possibile. Sinistra Per Modena si schiera al fianco dei lavoratori sociosanitari che non dovrebbero mai essere messi nelle condizioni di dover scegliere tra l'effettuare il proprio lavoro di primaria importanza e la propria sicurezza, quella degli utenti e della comunità intera'.

Il Gruppo consiliare chiede all’amministrazione quale sia la situazione dei lavoratori dei servizi sociali e socio-sanitari con particolare riferimento alla disponibilità di DPI adeguati al livello di rischio, quali siano le linee guida per quanto riguarda la prevenzione della diffusione del COVID-19 all’interno delle strutture socio-sanitarie. Inoltre il Gruppo interroga la giunta per quanto riguarda la funzione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in questa fase di gestione dell'emergenza sanitaria, in particolare per quanto riguarda le linee guida relative ai DPI e al contenimento della diffusione del COVID-19 nelle strutture socio-sanitarie

Infine Sinistra Per Modena chiede se sia stata valutata l’opportunità di istituire un tavolo tecnico tra Comune, AUSL, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rappresentanze dei lavoratori e proprietà per monitorare le condizioni di sicurezza relativamente all’emergenza COVID-19 nelle strutture socio-sanitarie accreditate per giungere alla definizione di un protocollo che applichi quanto previsto dal protocollo nazionale siglato dalle OO.SS e dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese con il Governo anche in questo delicato settore oggi estremamente esposto.