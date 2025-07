Rifondazione Comunista in festa

Domenica 27 luglio il comizio del segretario nazionale Maurizio Acerbo

Torna a Modena la festa di Rifondazione Comunista! Dal 22 al 27 luglio presso l’ex macello di via IV Novembre il circolo modenese organizza dibatti, incontri, cene di solidarietà e presentazione di libri, accompagnato da buona musica e buona cucina. All’interno della festa ospiteremo mercatini e banchetti di associazioni che potranno fare autofinanziamento e presentare le proprie attività. La festa si articolerà in vari appuntamenti che affronteranno temi politici di portata nazionale.Mercoledì 23 luglio è previsto un dibattito sui temi del lavoro e dei cambiamenti climatici cui parteciperà, fra gli altri, Antonello Patta della direzione nazionale di Rifondazione, con l’obiettivo di analizzare le sfide che ci attendono, anche alla luce della recente sconfitta dei referendum sul lavoro.Particolare attenzione sarà dedicata anche alla guerra e al genocidio a Gaza. Nel dibattito di giovedì 24 luglio affronteremo il tema delle intimidazioni che attivisti per la Palestina stanno subendo dopo aver denunciato i legami di alcune ditte del territorio con Israele. Il confronto di venerdì 25 luglio è dedicato ad indagare la prospettiva che attende il nostro paese con il piano di riarmo europeo con i contributi dell’ex segretario di Rifondazione Paolo Ferrero, della deputata del M5S Stefania Ascari e della giornalista Linda Maggiori.Ci saranno due cene di solidarietà internazionale e la tradizionale pastasciutta antifascista in ricordo dei festeggiamenti popolari promossi dalla famiglia Cervi alla caduta del fascismo il 25 luglio 1943. Martedì 22 luglio cena tipica cubana e musica latino-americana, giovedì 24 luglio cena a sostegno di un progetto di Emergency nei territori palestinesi e venerdì 25 luglio la festa ospita una grande cena con pastasciutta antifascista.Sono in programma anche presentazioni dei libri. Venerdì 25 luglio, in occasione della pastasciutta antifascista, Giovanni Taurasi presenterà il libro 'Le nostre prigioni, storie di dissidenti tra le carceri fasciste” e la mostra itinerante sulla vita dei coniugi Matteotti attraverso i disegni dell’illustratrice romana NORA, di cui è disponibile la graphic novel. Sabato 26 luglio Sergio Greco presenta il suo romanzo “Sono parte di me”, che affronta il tema della disabilità e della rinascita.Ogni sera il palco della festa ospita cantautori e band locali che presenteranno i loro progetti musicali condividendo con noi lo spirito conviviale della festa.Ospiteremo il folk & roll della band La Brigata Lambrusco (23/7), il reading musicale di Barbara Rosset (24/7), il flamenco del gruppo Zambra Mora (26/7), e domenica 27 l’indie-pop cantautorale di Teo e il live della rock blues band Skelettrico.