'La solita storia. Si fa la campagna elettorale dicendo che primi soldi vanno per assunzione di infermieri e medici e il giorno dopo le priorità sono sistemare ex consiglieri senza un lavoro, candidati che non sono stati eletti e qualche amico a fine corsa. Ovviamente poi tutti a disperarsi perché l’astensione cresce. Domanda a cui non è difficile dare risposta'. L'attacco frontale alla giunta De Pascale e all'ex compagna di partito in Azione, Giulia Pigoni, arriva dal parlamentare del partito di Calenda, Matteo Richetti.A maggio 2023 la Pigoni aveva lasciato Azione per approdare in Italia Viva e, dopo non essersi ricandidata alle Regionali, in questi giorni è stata ripescata in viale Aldo Moro nello staff del vicepresidente Colla. Una nomina che evidentemente Richetti non ha gradito tanto da lanciarsi in questo attacco a freddo.Ricordiamo che proprio sulla candidatura della Pigoni era stato posto un veto da Azione nel formare la lista alle Regionali. Alla fine l'esponente di Italia Viva a Modena (non la Pigoni bensì Giovanni Taurasi) si candidò nella lista del presidente, non venendo però eletto essendo superato da Vincenzo Paldino.