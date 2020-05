Richetti: 'Il voto di Renzi che ha salvato Bonafede è vergognoso'

'Quello che è successo mercoledì in aula è vergognoso perchè Renzi condivide dalla prima all’ultima parola le ragioni che hanno portato il sottoscritto, Emma Bonino e tanti altri a chiedere le dimissioni del ministro della Giustizia Bonafede'. A parlare è Matteo Richetti, senatore modenese che ha aderito ad Azione (dopo un lungo passato da renziano) in una intervista all’agenzia Dire.

“Penso - prosegue - che la coerenza della politica abbia subito un durissimo colpo, vale per Renzi e per il garantismo del Pd che richiama Beccaria soltanto nei tweet e poi alla fine gli piace il giustizialismo di Bonafede. Uno che gridava fuori la politica dal Csm e oggi con un membro del Csm sta polemizzando circa eventuali influenze di ambienti mafiosi nelle sue scelte. A me non interessa fare polemica ma chiarezza voleva che quel ministro si facesse da parte“.