'Richiedenti asilo, per le coop solidarietà significa solo business'

'Sempre la stessa storia: da quando, grazie alla Lega e a, la gestione della accoglienza è regolata da tariffe di buonsenso, le cooperative buone e brave che si occupano di richiedenti asilo non sono più interessate ai bandi delle prefetture'. Così il senatore Lega'Anche a Modena infatti la prefettura ci riprova a mettere a bando i servizi di accoglienza richiedenti asilo, ma adesso che il business non è più così reddittizio e per ogni immigrato viene garantita una cifra normale di circa 20 euro al giorno a dispetto della follia dei 35 precedenti, si assiste al fuggi fuggi generale. La mangiatoia è finita, i richiedenti asilo, che spesso si trasformano in clandestini, non sono più una fonte di business e il pocket money che loro pretendono non è più visto dalle Coop come un diritto inalienabile ma come un modo per ridurre i guadagni. Tutto questo mentre nel mondo reale un pensionato continua a campare con 600 euro al mese - Stefano Corti -. La solidarietà vera non è legata al profitto, la Chiesa lo insegna da due millenni e forse oggi potrebbe anche collaborare con lo Stato per mettere in pratica questo sacrosanto principio intervenendo con risorse proprie nelle politiche di accoglienza. Invito quindi le cooperative modenesi, da sempre vicine al sistema Pd, a partire da Caleidos, a bussare alle porte di chi dall’altare anche nella diocesi di Modena predica aiuto e accoglienza indiscriminata. La Lega lavorerà sempre per la solidarietà vera per i rifugiati veri, non per chi viene nel nostro paese per calpestare le nostre regole'.