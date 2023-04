Rifiuti, dove poco e dove troppo: marciapiedi cosparsi di cassonetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A fronte di zone dove i cassonetti dell'indifferenziato sono del tutto assenti, si registrano altrove situazioni al limite del grottesco, con file infinite di bidoni per la raccolta differenziata.E' il caso di quello che avvieve in via Contri, angolo Trento Trieste. Sul marciapiedi si contano ben 12 bidoni piazzati da Hera per raccolta indifferenziata, carta e plastica. Un panorama davanti al quale si registrano le comprensibili proteste dei commercianti e dei residenti che si affacciano su questo tratto di strada.