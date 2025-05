Rifiuti, entro maggio chiuso il piano centro, poi via a verifiche nel resto della città

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La modifica della precedente modifica nel piano per la raccolta dei rifiuti in città, tracciata dall'attuale sindaco Massimo Mezzetti e tesa a superare i sacchetti in strada, entra nel vivo. Almeno stando alle dichiarazioni dell'Assessore comunale all'ambiente Vittorio Molinari raccolte a margine della presentazione di una iniziativa in Municipio.

'In questi giorni si è conclusa la ricognizione civico per civico nel centro storico, un passaggio fondamentale per definire la nuova organizzazione. Entro maggio sarà presentato il piano per il centro cittadino sarà concluso. Subito dopo partiremo con l'estensione della ricognizione per introdurre il nuovo sistema di raccolta al resto della città, escluse frazioni e forese, con lo stesso metodo di ricognizione civico per civico. L’obiettivo è valutare, zona per zona, la possibilità di superare il porta a porta con il prelievo dei sacchi a terra, fornire contenitori carrellabili'.

Fin qui la conferma delle intenzioni che, fino ad ora, rimangono tali. Per ora la situazione in centro storico è più o meno quella di sempre. Dove i mugugni e i malcontenti non mancano proprio per la presenza dei sacchi a terra. Nella foto uno delle centinaia di sacchi blu posto davanti ad un civico è stato immortalato intorno a mezzogiorno e trenta. Lì, in sostanza, per tutta la mattina. Nonostante di camioncini con cassone in centro, ora, ce ne sono tanti. L'intento è di superare anche queste situazioni in cui non è possibile agire con il posizionamento e la dotazione di bidoni carrellabili. Entro maggio le modifiche, adottate previa verifica puntuale per ogni civico confermata dall'assessore, dovrebbero essere pronte.Capitolo tariffa puntuale: l'assessore conferma l'entrata in vigore dal luglio 2025.

'Sarà una fattura con l'acconto mentre il saldo arriverà a gennaio 2026. Ma in quel caso si prevede che l'importo sarà sostanzialmente simile a quello iniziale, poiché non verrà conteggiato l’indifferenziato in più o in meno conferito con l'attuale raccolta nel 2025. Il vero conteggio scatterà dal gennaio 2026 e sarà contabilizzato nel 2027' - sottolinea Molinari.Restano alcuni nodi da sciogliere sulle utenze non domestiche, che potrebbero vedere un aumento della tariffa non solo se la quantità di rifiuti indifferenziati supera la capienza dei bidoni a disposizione, ma anche se la capacità massima dei contenitori a disposizione non viene pienamente utilizzata. Questo significa che chi riduce la produzione di rifiuti sotto la dotazione che ha ricevuto non otterrà alcun vantaggio economico. Un tema su cui l’amministrazione starebbe dialogando con le associazioni di categoria e sul quale l'assessore fa un esempio: “Se io ho un bidone da 120 litri e lo riempio a metà, ma il ritiro avviene due volte al mese, pago comunque per 240 litri' ha spiegato l’assessore Molinari. 'Stiamo lavorando per chiarire questo punto e invieremo presto un messaggio a tutte le attività, invitandole a differenziare sulla base di una capacità reale, non teorica'.Sul fronte dei costi della ulteriore modifica al sistema di raccolte, l’amministrazione comunale sta ancora facendo i conti. 'Avremo certo dei costi in più ma avremo avremo anche dei risparmi, come l’eliminazione della raccolta notturna, non più necessaria per prelevare i sacchi a terra' - ha precisato Molinari.Tornando all'oggi, Maggio sarà il mese decisivo: 'Chiuderemo il piano per il centro storico, e partiremo partiremo con la ricognizione, civico per civico, nel resto della città'.Gi.Ga.