Rifiuti, Lega Castelfranco: 'Disservizi e inciviltà generano danni'

'La situazione dei rifiuti abbandonati ai lati dei cassonetti è ormai sotto gli occhi di tutti. Passeggiando per le strade della città, non si può fare a meno di notare una quantità crescente di immondizia lasciata fuori dai contenitori, che crea una pessima immagine per il paese'. La denuncia arriva dal Gruppo Lega, tramite la sua referente locale, Lodovica Boni, che punta il dito sul servizio di raccolta rifiuti.



'Il servizio, purtroppo, non soddisfa le aspettative dei cittadini,' commenta la referente Boni. 'A fronte delle alte tariffe pagate, è inaccettabile dover convivere con un sistema che non garantisce una raccolta efficiente dei rifiuti. Questo porta a un forte malcontento tra i cittadini, che si vedono costretti a segnalare il problema, ma senza ottenere risposte adeguate. Il degrado in molti casi genera degrado.

Molti cittadini si lamentano di come, nonostante l'impegno civico e le buone pratiche, debbano fare i conti con il disservizio, che contribuisce a una crescente inciviltà'.Un altro punto sottolineato dalla referente della Lega riguarda l'educazione e il senso civico, che purtroppo sembrano essere spesso dimenticati in favore della mentalità del 'faccio ciò che mi pare'.'Un’occasione per avere conferma della situazione si presenta ogni domenica mattina, quando il centro storico di Castelfranco Emilia si trasforma in isola pedonale. Famiglie, residenti e turisti si riappropriano del loro paese, passeggiando tra le vetrine, fermandosi a fare colazione e a visitare il mercato dei prodotti tipici locali. Tuttavia, non appena si esce dal corso principale e si arriva in zone periferiche, il panorama cambia drasticamente. I rifiuti abbandonati ai bordi delle strade rovinano la bellezza del paese, creando disagi a chi vive e visita il centro'Lodovica Boni conclude: 'Non è più tollerabile che il nostro paese venga trascurato in questo modo. La qualità del servizio di raccolta rifiuti deve migliorare. I cittadini meritano una città pulita, non solo una domenica di festa’.