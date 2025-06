Rifiuti Modena, Bertoldi: 'Regolamento sbilanciato, costoso e inadeguato. La Lega vota contro'

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Modena, Giovanni Bertoldi, ha annunciato il voto contrario del gruppo al nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, in discussione oggi in Consiglio Comunale. Una scelta motivata da una lunga serie di criticità sia tecniche che politiche, che, secondo Bertoldi, rendono il testo irriformabile.'Questo regolamento nasce da un contratto mal costruito, che ha messo in posizione dominante il gestore Hera, lasciando il Comune con mani legate. Di qui un sistema inefficiente, privo di reali controlli, e con ricadute economiche dirette sui cittadini', ha dichiarato Bertoldi.Tra le motivazioni principali del voto contrario la mancanza di trasparenza nella filiera dei rifiuti legato anche al fatto che ci raccoglie i rifiuti e anche il soggetto che li smaltisce. In questo ambito non esiste un controllo intermedio su ciò che viene effettivamente raccolto, bruciato o differenziato. Tutto è affidato a Hera, una società privata che persegue il profitto, non l’interesse pubblico'.Poi il fronte dei costi extra, ingiustificati a carico del Comune. 'Nel solo 2024 abbiamo speso oltre 8,2 milioni di euro per servizi che Hera avrebbe dovuto garantire nel contratto. È uno scandalo. Il limite di due o tre conferimenti mensili spingerà molti a smaltire in modo scorretto o a sforare.Alla fine a pagare saranno sempre gli stessi: i contribuenti onesti. Il regolamento ignora totalmente le esigenze delle famiglie numerose, degli anziani, di chi vive situazioni di disagio o malattia. Invece di aiutarli, li penalizza'.Preoccupazioni espresse dal consigliere Bertoldi sulla gestione dei dati personali. 'Trovo gravissimo che Hera possa accedere ai dati anagrafici e sanitari dei cittadini modenesi. Serve chiarezza su chi autorizza, come li usa e se è davvero legittimo'. Senza considerare le classificazioni tariffarie incoerenti e penalizzanti per le attività economiche: 'Sono state create categorie assurde. Ho trovato differenze di costo fino a 20 volte per attività che non c’entrano nulla tra loro. È inaccettabile'.Critiche anche sullo scarico sui cittadini della tassa per il disagio ambientale: 'Quella tassa, per legge, dovrebbe essere pagata dal gestore dell’impianto. A Modena invece la si scarica sui cittadini. È una truffa mascherata. I dati e diversi documenti necessari per una corretta valutazione della delibera ci sono arrivati tre ore prima del voto. Mancano pagine, tabelle, spiegazioni. È impossibile valutare con responsabilità un provvedimento così complesso in queste condizioni. Per tutte queste ragioni – conclude Bertoldi – abbiamo scelto di votare contro.La Lega voterà contro e continuerà a battersi per una gestione dei rifiuti trasparente, equa e veramente al servizio dei cittadini'.