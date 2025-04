Rigenerazione Urbana, il M5S plaude all'approvazione della delibera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Non è un atto tecnico, ma una scelta di campo. È politica nel senso più alto'. Con queste parole, il Movimento 5 Stelle di Modena ha accolto l’approvazione della delibera di indirizzi per la redazione dell’Avviso pubblico 2025, avvenuta durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì 28 aprile. Per il Movimento, si tratta di un momento cruciale che segna l’inizio di un percorso coraggioso e innovativo per la rigenerazione urbana della città.

La delibera, illustrata dall’assessore all’Urbanistica Carla Ferrari, è stata approvata con il voto favorevole di Pd, Avs, M5s, Pri-Azione socialisti liberali, Spazio democratico e Modena per Modena. Contrari Fratelli d’Italia, Forza Italia e Modena in ascolto, mentre Modena civica si è astenuta. Il documento mira a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori privati per interventi di rigenerazione urbana, in linea con il Piano urbanistico generale.

Il Movimento 5 Stelle, che in consiglio Comunale è rappresentato dal consigliere Giovanni Silingardi e in giunta dall'assessore con delega alla partecipazione Vittorio Ferraresi, ha sottolineato come questa delibera rappresenti una visione politica chiara e inclusiva, in netto contrasto con l’approccio della destra, accusata di proporre interventi privi di strategia e visione. 'Le trasformazioni urbane non sono affari immobiliari, ma atti politici', affermano i rappresentanti del Movimento, evidenziando l’importanza di un percorso partecipativo che ha coinvolto centinaia di cittadini nella formulazione di 115 proposte per il futuro della città.Con questa delibera, il Movimento 5 Stelle ribadisce il proprio impegno per una rigenerazione urbana che sia anche sociale, culturale, ambientale ed economica. 'Le periferie, i rioni, il centro storico non sono margini da gestire, ma cuori da far pulsare' dichiarano, sottolineando 'l’importanza di affrontare i problemi strutturali della città con strumenti concreti e una visione di lungo termine'.Nella foto, Giovanni Silingardi, Capogruppo M5S Comune Modena