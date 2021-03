Rimborsi alluvione, 2 milioni dalla Regione, in attesa del governo

Approvato ieri in Aula in Assemblea legislativa regionale il provvedimento che, oltre ad intervenire a sostegno di imprese del settore turistico, culturale e creativo, di associazioni e fondazioni del terzo settore e di imprese di ristorazione senza somministrazione, prevede contributi anche per i comuni del modenese colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre scorso. Ovvero quei due milioni di euro subito promessi nei giorni immediatamente successivi all'alluvione. A sottolinearlo il Consigliere regionale PD Luca Sabattini, insieme alla conferma che nessun segnale sull'avanzamento delle procedure per i rimborsi, chiesti al governo, è arrivato. “Oggi” – afferma il consigliere – “siamo in attesa della Delibera del Consiglio dei Ministri con il quale dovranno essere confermate le risorse per aziende e privati e si potrà dare il via alle richieste effettive di rimborso”. L'ammontare è notevole.'Dalla ricognizione - specifica Sabattini - è emersa con chiarezza l’entità dell’impatto dell’alluvione sui territori coinvolti: oltre 2600 abitazioni private impattate, per un totale di oltre 50 milioni di euro di danni; più di 300 aziende interessate dall’alluvione per una cifra complessiva che supera ampiamente i 37 milioni di euro di danni, cui si aggiungono i danni al patrimonio pubblico che, solo per Nonantola, equivalgono a circa 10 milioni'“Nel frattempo, assieme ai bandi della Camera di Commercio, la misura approvata in Assemblea ha lo scopo puntuale di dare un contributo per rispondere a queste difficoltà contingenti, consapevoli che quella approvata oggi non può essere una misura risolutiva, ma è sicuramente necessaria e di grande utilità per sostenere le imprese più piccole e le famiglie più fragili e che, per come è stata concepita, permette ai comuni alluvionati di definire poi la modalità di erogazione più confacente alla specifica situazione di ogni comune”.