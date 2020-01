Salvini a Finale: 'Qui territorio trattato come discarica, adesso basta'

'Ho scelto di partire da Finale Emilia perchè io non voglio che ci siano cittadini di serie A e di serie B in questa regione. Qua ne avete già subite tante, dal terremoto a altri problemi. Ecco danneggiare ancora il territorio, le aziende agricole, le famiglie, aumentando discariche sotto sequestro, facendo venire in Emilia Romagna, in provincia di Modena, i rifiuti di altre parti d'Italia, non mi sembra rispettoso nei confronti di chi vive e di chi lavora su questo territorio. Questa non e' autonomia, non e' responsabilita'. È utilizzare alcune alcune parti dell'Emilia Romagna come discariche, senza il permesso dei cittadini del territorio'.Lo ha detto Matteo Salvini questa mattina, aprendo a Finale Emilia, con un caffè in centro storico, e la visita dalla discarica sotto sequestro ed in ampliamento, la sua gornata modenese di campagna elettorale che si concluderà questa sera con la cena al ristorante Gran Morane di Modena, anticipato dall'aperitivo in via Gallucci. Nelle ore in cui le sardine organizzeranno la loro manifestazione di piazza proprio a Finale EmiliaL'intervento in piazza a Finale EmiliaSalvini, come di consueto, di ferma con tutti. In centro a Soliera anche davanti ad un cantiere in corso: 'Quando vedo una ruspa e sento il suo rumore mi emoziono'. E così che il cantiere si ferma per un attimo e gli operai escono per una foto. In una mattinata gelida saluti e baci anche al mercato di Soliera. Poi pranzo a Mirandola con i simpatizzanti, prima dell'arrivo a Modena.