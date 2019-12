Salvini a Pievepelago, vandali in palestra nella notte

Tentativo di intrusione e atti vandalici, nella notte, alla palestra comunale di Pievepelago dove è in scena Matteo Salvini.









Era l'una circa quando alcuni volontari della Lega hanno fatto la triste scoperta: alcune transenne attorno al palazzetto erano state divelte. Una di queste, scaraventata giù per una scarpata, è finita sul tetto di un impianto a biomasse di proprietà del Comune, danneggiandolo. I vandali si sono accaniti anche sulla segnaletica stradale, tentando di estirpare un cartello senza riuscirci, ma arrivando quasi a spezzarlo. Alcuni volontari della Lega hanno notato una macchina aggirarsi in zona e darsi alla fuga poco dopo. La targa è stata segnalata alle forze dell'ordine.

'I soliti 'democratici' che vogliono tappare la bocca a chi non la pensa come loro', dice Stefano Corti, senatore della Lega insieme a Stefano Marchetti, referente del Carroccio a Pievepelago. 'Qualcuno non ha altra arma che la violenza per mostrare le idee che non ha, noi preferiamo i contenuti e le idee. Avanti con coraggio e determinazione, a fianco di Matteo Salvini'.



Nella foto Corti e Marchetti sul palco insieme a Golinelli e Bargi