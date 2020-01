Salvini, festa del ringraziamento sabato a Vignola

Sara' sabato a Vignola, la 'festa del ringraziamento' annunciata da Matteo Salvini dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna. A dare data e luogo e' lo stesso leader della Lega, durante una diretta video su Facebook.Della festa post voto Salvini aveva parlato gia' ieri, commentando l'esito della consultazione che ha portato al bis di Stefano Bonaccini (Pd) e alla sconfitta della leghista Lucia Borgonzoni: Salvini aveva dato appuntamento per venerdi', in una localita' ancora da definire.'Vi aspetto sabato sera a Vignola per la festa del ringraziamento- dice oggi l'ex ministro- perche' noi ci siamo prima e dopo il voto. Per festeggiare quando si vince, ed e' successo in otto elezioni su nove, ma anche quando e' solo rimandata la vittoria'.In Emilia-Romagna un milione di elettori 'hanno scelto Borgonzoni e dato alla Lega il 32%, una percentuale pazzesca, il doppio delle elezioni regionali dell'ultima volta- ricorda Salvini- e siamo passati da nove a 15 consiglieri'. Sabato, dunque, sara' l'occasione per ringraziare chi ha sostenuto la Lega, afferma Salvini, ma anche per ringraziare Borgonzoni 'per l'enorme lavoro fatto e abbracciarla per gli insulti che le hanno rivolto in maniera vergognosa da sinistra'. Per Salvini, dunque, 'si riparte dal cuore dell'Emilia-Romagna'.