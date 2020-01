Salvini infiamma Maranello: 'Stravinciamo in Emilia Romagna'

Salvini

'Siamo in vantaggio, non posso parlare di sondaggi perchè altrimenti mi fanno un altro processo. Vogliamo stravincere e ci siamo, la Lega sarà il primo partito dell'Emilia Romagna. Sarà una vittoria storica, dal 27 gennaio Lucia Borgonzoni governerà l'Emilia Romagna'. Ne è sicuro Matteoche al comizio in piazza a Maranello si è presentato con il cappello della Ferrari.Il segretario della Lega, durante il suo intervento, ha citato numerose personalità legate al territorio. Ovviamente Enzo Ferrari, 'un genio', poi il padre del motociclista Marco Simoncelli, quindi Francesco Amadori, Lucio Dalla e Giovanni Guareschi. Ma anche 'il più grande dei grandi, Marco Pantani, che probabilmente dava fastidio a qualcuno ma che cadeva e si rialzava'. E l'allenatore del Bologna calcio, Sinisa Mihajlovic, 'un grande uomo sportivo che non si arrende, un guerriero, questa è l'Emilia Romagna, questa è Bologna', ha sottolineato