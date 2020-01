Salvini: 'Siamo a 19 giorni da un cambiamento atteso 70 anni'

'Siamo a 19 giorni da un cambiamento atteso 70 anni'. Così, in piazza a Modena. Prima del discorso alla Pomposa Salvini si ferma coi cronisti e conferma la fiducia nella vittoria il 26 gennaio. 'Il sondaggio ultimo Swg dà in vantaggio il centrodestra, ma al di là di questo è la gente nelle piazze a darci un entusiasmo e un calore incredibile - afferma Salvini -. In democrazia il bello comunque è che scelgono gli elettori'.'Io sono da una parte lei è dall'altra - continua l'ex ministro dell'Interno commentando le critiche sulla assenza di-. Il Pd di Bonaccini a livello nazionale sta massacrando l'Emilia Romagna e l'Italia, mi dispiace per lui che deve vergognarsi del Pd. Nei prossimi giorni qui ci saranno i governatori di Lombardia, Veneto e Friuli: noi non ci nascondiamo e siamo orgogliosi del nostro partito'.La settimana dal 20 al 24 gennaio vedrà infatti la candidata del centrodestra alla presidenza dell'Emilia-Romagna 'scortata' in diverse tappe dai presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga.