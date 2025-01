Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mirko De Carli, portavoce nazionale del Popolo della Famiglia, segnala il danneggiamento di volantini pro Life a San Felice sul Panaro. 'Segnalo con profondo rammarico che i volantini pro Life esposti nell'azienda del nostro simpatizzante Franco Rebecchi a San Felice sul Panaro, sono stati strappati e tagliati la scorsa notte - afferma De Carli -. Un episodio che non si può configurare come un semplice gesto di vandalismo e maleducazione, quanto un chiaro intento di voler attaccare chi diffonde la cultura della vita. Non è caso che il gesto arrivi qualche giorno dopo l'incontro tra me e Franco, condiviso sui social. Il clima di tensione che si respira a Modena e provincia sul tema aborto è molto forte. Una escalation di rappresaglie che vede anche il Partito Democratico, assieme ad altri associazioni, come mandante, visto e considerato gli ultimi interventi. A Franco va tutta la nostra solidarietà come Popolo della Famiglia; non ci faremo di certo intimorire da vigliacchi che agiscono con il favore delle tenebre'.