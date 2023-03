Piazzale San Francesco: anziché sparire i cassonetti si moltiplicano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una realtà prospettata che è ancora ben lontana da quella verificata.Anche solo questa mattina. L'immagine di piazzale San Francesco è emblematica di una serie di problematiche sorte e non risolte che si intrecciano. E non solo hanno a che fare con la tipologia di raccolta ma anche con il caos creato, agli occhi e alle orecchie degli utenti, da informazioni e di azioni, da parte di Hera, apparentemente contradittorie o comunque non rispondenti a quanto previsto da Hera stessa. In San Francesco i cassonetti non solo non sono spariti come affermato e previsto, ma si sono addrittura moltiplicati in tutte le loro tipologie. Grandi, piccoli, e medi, di varie tipologie. Insieme alle strutture mai rimosse del fallimentare impianto di raccolta rifiuti con stoccaggio interrato. Ed è così che anche il piazzale che doveva nuovamente diventare, con la rimozione delle strutture del vecchio impianto interrato, un salotto urbano, è oggi peggio di ieri, molto peggio.

In termini di impatto ambientale e visivo. Una sorta di isola ecologica con una decina di cassonetti soggetta a trasformarsi quasi quotidianamente, come più volte hanno documentato anche i lettori, in una discarica a cielo aperto con il conferimento, in quell'area, dei rifiuti. Perché, e qui sta un altro effetto collaterale del caos nell'applicazione del nuovo sistema porta a porta e di informazioni discoranti, gli utenti tendono a conferire i rifiuti nelle aree in cui i cassonetti ci sono ancora e sono utilizzabili, come se il porta a porta non fosse mai introdotto. Senza considerare il fatto che alle ore 13, in numerose via del centro storico, la raccolta doveva ancora essere effettuata e i marciapiedi soprattutto erano occupati da sacchi blu.



Gi.Ga.



I principali problemi causati in centro esaminate anche dalla segnalazione è la confusione che regna nell'organizzazione a partire da San Francesco qui ai tempi della presentazione della dell'addio della raccolta porta a porta e funzionari era avevano assicurato che non ci sarebbe stato più nulla non soltanto la rimozione ma anche la rimozione degli altri Insomma San Francesco sarebbe stata liberata dei bidoni non più trasformata in una misura ecologica invece non è così questo confonde così come dovevano sparire anche i cassonetti di strada in prossimità di via albinelli per fare spazio alla raccolta degli androidi anche in questo caso sono passati ormai due mesi ci avviciniamo al primo mese ma di questa trasformazione non c'è traccia e questo confonde anche i cittadini che rimangono ancorati al concetto di cassonetti che essendo in minore misura rappresentano