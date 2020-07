'Sanità area nord, basta melina, si equipari Mirandola a Carpi'

'Negli ultimi anni, carte alla mano, il PD si è sempre rifiutato di mettere sullo stesso piano l’ospedale di Mirandola e quello di Carpi e anche all’ultima Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria il sindaco Muzzarelli non è andato in quella direzione. Leggere che i Sindaci della bassa sono felici del risultato è stucchevole'. Lo afferma il Consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis a commento della linea di indirizzo emersa ieri dalla Conferenza territoriale che pone come obiettivo la presenza, per il bacino dell'area nord della provincia, di due ospedali (Carpi e Mirandola) dello stesso livello. Ora i due ospedali non lo sono essendo Mirandola stato declassato dal Piano Azione Locale della sanità modenese, del 2011.



'L’emergenza sanitaria - prosegue Platis - ha messo a nudo la fragilità del modello emiliano che ha svuotato i centri di provincia per accentrare tutto nei capoluoghi. Durante la fase acuta del Covid sono stati predisposti nuovi posti letto e anche la terapia intensiva al Santa Maria Bianca. Bisogna confermare questa scelta e la politica deve prendere delle decisioni.

Lunedì 27 in consiglio provinciale sarà discussa e votata proprio la nostra proposta: questi i punti principali relativi proprio a Mirandola: immediato ripristino delle funzionalità e dei reparti in servizio al Santa Maria Bianca prima dell’emergenza Coronavirus; avvio in sede di CTSS di un serrato confronto, vista l’inaspettata convergenza anche del PD, per mantenere i posti letto di terapia intensiva attivati e per rimodulare l’offerta chirurgica ed ortopedica; estensione dell’attività pediatrica portando i posti letto da obi a “letti ordinari” con il conseguente potenziamento medico ed infermieristico per garantire il servizio esclusivamente in presenza.