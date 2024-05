'Sanità Emilia Romagna, la giunta scivola, da Roma 18 milioni di euro in più per assistenza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È evidente,' ha continuato il leghista, 'che la Giunta Bonaccini scivola alla partenza sulla prima buccia di banana, portando in luce tutte le sue strumentalizzazioni. Come Lega, preso atto di questo atteggiamento, garantiremo un’attenta analisi della variazione in questione per smascherare tutte le falsità che raccontano in ogni occasione'.

Marchetti ha sottolineato che 'è nostro dovere vigilare e fare chiarezza per i cittadini. La sanità pubblica è un tema troppo importante per essere strumentalizzato politicamente. Continueremo a lavorare per assicurarci che le risorse disponibili siano utilizzate nel miglior modo possibile, a beneficio di tutti'.



L’esponente del Carroccio ha concluso ribadendo l'impegno della Lega nella tutela degli interessi dei cittadini emiliano-romagnoli e nella lotta contro ogni forma di disinformazione: 'Non permetteremo che la verità venga distorta per fini politici. Il nostro obiettivo è garantire trasparenza e correttezza nelle scelte di bilancio che riguardano la sanità e altri settori cruciali per la nostra Regione'.