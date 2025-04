Sanità, Nicastro da Modena approda in Umbria come direttore sanitario

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'Usl Umbria 1 ha annunciato che Ottavio Alessandro Nicastro è il nuovo direttore sanitario dell'azienda sanitaria. Nicastro, che prenderà servizio da lunedì 14 aprile, ha ricevuto il benvenuto del direttore generale Emanuele Ciotti e di quello amministrativo Enrico Martelli, che lo hanno accolto già nella giornata di oggi presso gli uffici di via Guerra a Perugia. Ottavio Alessandro Nicastro è stato direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero-Universitaria di Modena. In precedenza, ha operato presso l'Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna, dove si è occupato di tematiche relative alla Qualità e all'accreditamento, e successivamente presso il Servizio assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna, dove ha diretto il Centro regionale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio sanitario.