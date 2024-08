Sanità, sicurezza e difesa del territorio: per le regionali Forza Italia apre bottega

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questo spazio rappresenta più di una sede del comitato elettorale. Apriamo la serranda in una area importante della città dove purtroppo anziché aprire le serrande dei negozi e delle botteghe si abbassano spesso in modo definitivo, per l'insicurezza e le condizioni che non favoriscono a Modena la valorizzazione del centro e delle attività tradizionali. Inoltre vuole essere anche uno spazio di confronto e di incontro sui temi della città della campagna elettorale, oltre che simbolo di un partito che anche dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi cresce ed è sempre più strutturato in città e in provincia'.

- afferma Platis.



Oggi presentazione alla stampa, lunedì inaugurazione aperta al pubblico, alle ore 18.30, con il coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi, i Dirigenti locali ed i simpatizzanti.

Parte così la sfida per le regionali di Antonio Platis, vice coordinatore regionale e candidato modenese per le elezioni del 17 e 18 novembre. Sfida enorme quella di Forza Italia e del cntro destra a sostegno della candidata civica Elena Ugolini, contro il sistema politico e partitico che esprime il governo della Regione. E che ha come candidato espresso dal PD Michele De Pascale. 'Siamo convinti che si possa incidere davvero e cambiare le cose in Regione, vero crocevia di tante scelte fondamentali per famiglie ed imprese.



Ci sono tre temi che non possono essere lasciati in mano agli eredi di Bonaccini, a partire dalla sanità, che ha sicuramente eccellenze ma ha anche criticità come non se ne erano mai viste, nelle liste di attesa, molte inaccessibili e bloccate, per esami diagnostici o specialistica ambulatoriale, nella carenza di personale, nelle criticità dei servizi territoriali che spingono o obbligano sempre più persone a rivolgersi al privato. Problemi non degni di ciò che l'Emilia-Romagna ha sempre espresso. Per arrivare alla sicurezza e alla difesa del territorio. Sotto gli occhi di tutti - prosegue Platis - è il degrado e l'abbandono alla criminalità di vere e proprie porzioni di territorio, compresa quella del centro storico, i ritardi nel mantenere e curare gli argini dei fiumi e, più in generale, tutto il tema della difesa del suolo. Su questi tre macrotemi si gioca l'alternanza con la sinistra e Forza Italia tanto si è spesa sia localmente che a livello nazionale per riuscire a dare risposte concrete ai cittadini. Puntiamo a far sì che proprio con azioni concrete possano tornare a credere nelle istituzioni e nella politica, quella che si batte davvero per i diritti di tutti'



Gi.Ga.