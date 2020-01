Sardine a Finale contro Salvini: 'Ci promette la libertà con comizi'

Domani visita di Salvini a Finale e Mirandola e torna puntuale insieme all'ex ministro la protesta delle sardine. L’appuntamento è domani (martedì) alle 19 in piazza Verdi a Finale Emilia dove le sardine si ritroveranno per denunciare come sia 'tempo di reagire a questo modo di fare politica, che alimenta la cattiveria delle persone e che fonda il proprio messaggio principale sull'odio verso il prossimo. Noi saremo sempre contrari e alternativi rispetto a visioni di città, regioni, nazioni chiuse in sé stesse e nelle proprie sicurezze'. 'Per questo occorre un riscatto ed una riscossa. Abbiamo organizzato il flash mob pensando a tutti, a chi lavora, a chi studia, a chi ogni giorno si impegna per la Bassa, la terra meravigliosa in cui tutti noi viviamo e che tutti noi amiamo. Per questo l’evento sarà alle 19, per permettere a tutti di partecipare e dimostrare che dopo Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Parma, Fiorenzuola, Castelnovo Monti, Pavullo nemmeno la Bassa abbocca - chiudono le sardine -. Non abbiamo bisogno di chi ci promette la libertà, pensando di portarcela venendo a fare comizi, cene e colazioni. La libertà ce l’hanno data nostre concittadine e concittadini come Irma Marchiani, che hanno sacrificato tutto per un mondo migliore'.