Sardine anti-Salvini, dopo Bologna e Modena tocca a Parma e Rimini

Dopo le piazze di Bologna e Modena, il popolo delle sardine annuncia due nuove tappe a Parma e a Rimni. Il tam tam sui social è partito e gli eventi Facebook hanno già migliaia di adesioni.Domenica 24 novembre l'appuntamento è alle 15 in piazza Cavour a Rimini: nello stesso orario Salvini inauguerà la sede di Rimini della Lega.Lunedì 25 novembre si replica in piazza Duomo alle 19 a Parma.'A Modena ho preferito le aziende alle sardine, con tutto il rispetto delle sardine ci sono più problemi in aziende in difficoltà, che in piazza'. A Rimini per il congresso nazionale del Sap, il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta con i giornalisti il movimento che lo 'accompagna' ultimamente nel suo tour elettorale in Emilia-Romagna. E per il prossimo appuntamento di domenica a Rimini sottolinea che 'ci vado anche io in piazza con loro', ma non per uno scontro. 'Io vado a proporre perchè queste sono piazze contro, io vengo a Rimini per, vado a Firenze per, sono stato a Modena per. Le piazze contro sono rispettabili e sono curioso di sapere qual è la proposta'.