Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Quella presso il Distretto Ceramico è l’ultima delle riunioni itineranti del Comitato che il Prefetto ha voluto tenere nelle varie realtà territoriali, come importante segnale di presenza delle Istituzioni.'L’incontro è stata l’occasione per un reciproco scambio di informazioni sulle problematiche di un territorio che, per numero di abitanti e per qualità del tessuto industriale, rappresenta uno dei distretti più importanti, non solo a livello provinciale. Già in altre occasioni nell’ultimo anno il Comitato, alla presenza dei vari Sindaci dell’Unione, aveva preso in esame specifiche problematiche in tema di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre, il Prefetto Camporota, nel recente passato, ha avuto modo di visitare alcune realtà economiche e sociali del territorio in occasione di eventi o di visite a stabilimenti produttivi. Nel corso della riunione, sono state prese in esame le tematiche inerenti alla sicurezza e, più in generale, alla qualità della vita, in un’area che, per la sua importanza strategica, richiede un attento controllo'.'Da parte dei rappresentanti degli Enti locali - continua la nota della Prefettura - è stato unanimemente riconosciuto l’ottimo rapporto di efficace sinergia tra le Forze di polizia dello Stato e le Polizie municipali nell’azione di contrasto delle espressioni delinquenziali, nonché i risultati sinora conseguiti, ed è stato rinnovato l’apprezzamento per l’impegno della Prefettura, che va nella direzione auspicata dalle Istituzioni comunali e opera nel segno di una sempre più fattiva collaborazione con i poteri centrali sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico. Una attenzione particolare, nel corso dell’incontro, è stata, infine, dedicata al tema della lotta a tutte le forme di illegalità riconducibili agli ambiti economico-finanziari, tra cui il riciclaggio, l’usura, l’evasione fiscale ed i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata'.