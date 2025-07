Scandalo Amo, Gasparri dopo l'esposto di Platis: 'Inviare gli ispettori ministeriali a Modena'

'Mentre il Governo continua a investire con convinzione nel Trasporto Pubblico Locale, un settore strategico e spesso in difficoltà, emergono gravi criticità nella gestione locale di Amo spa, azienda pubblica della mobilità modenese, che presenta un ammanco di almeno 515.000 euro. Una situazione che richiede immediata chiarezza, anche attraverso l’invio di ispettori'.

Lo dichiara Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, annunciando di aver depositato un’interrogazione parlamentare rivolta ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze.

'È evidente come la contabilità approvata dall’Assemblea dei Soci a fine giugno abbia delle falle non ben quantificabili. Come rilevato nell’esposto del nostro vicecoordinatore regionale Antonio Platis e degli altri consiglieri forzisti della provincia, il fatto che il Comune di Modena abbia ‘scaricato’ i vertici Amo per le spese di viaggi e rappresentanza, certifica un bilancio quanto meno dubbio e poco trasparente. Serve – a garanzia di tutti – un soggetto terzo che revisioni con cura e imparzialità la contabilità'.

'In queste condizioni – incalza l’azzurro - i Comuni Soci potrebbero chiedere l’azzeramento dei vertici di Amo e mi sorprende che ciò non sia stato fatto. L’Emilia è una regione rossa e si sa quanto sia difficile sconfessare i vertici di una partecipata composta da ex segretari provinciali ed ex assessori. Il Governo – conclude Gasparri – ha stanziato oltre 5,2miliardi nell’ultima finanziaria per il Trasporto Pubblico Locale e quindi chiedo ai Ministeri di interessarsi allo scandalo Amo, verificare le ricadute sulle risorse pubbliche e, nel caso, inviare gli ispettori a Modena'.