Scandalo Amo, Mazzi: 'Come ha potuto Reggianini prelevare 22mila euro senza motivo?'

'Quali sono le giustificazioni per una società per azioni ad utilizzare importi in contanti così elevati?'

'Mi chiedo quali sono le ragioni per cui l'Amministratore Unico Reggianini abbia prelevato 22mila euro col bancomat di aMo. Mi chiedo cosa abbia vigilato il collegio sindacale di aMo che, secondo l'art. 2403 del Codice Civile, è tenuto a verificare la consistenza della cassa ogni tre mesi. Mi chiedo quali siano le giustificazioni per una società per azioni ad utilizzare importi in contanti così elevati, oggi che si può tracciare finanziariamente anche un caffè o una marca bollo. Mi chiedo se lo stesso collegio sindacale fosse a conoscenza del Piano triennale 2023-2025 di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 02 del 26/01/2023 di aMo, che prevedeva che “i pagamenti vengano sempre predisposti tramite bonifico bancario”'. E' quanto domanda Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, nell'interrogazione che ha presentato in Consiglio comunale in merito alla vicenda aMo, l'Agenzia della mobilità di Modena.
'Mi chiedo anche – continua Mazzi – quale sia stato il valore per aMo di un viaggio istituzionale dell’Amministratore Unico a Londrina, piccola città del sud del Brasile, in cui il trasporto pubblico è gestito da compagnie private in concessione. Mi pongo queste domande – conclude Mazzi – perché ricordo che il Comune di Modena è il socio di maggioranza di aMo e il sindaco di Modena ne nomina l’Amministratore Unico, pertanto è doveroso verso i cittadini-contribuenti favorire la massima trasparenza che finora è mancata. Per questo io continuerò a porre domande per i cittadini modenesi finché non sarà fatta piena luce'.

