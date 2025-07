Scandalo Amo, Reggianini non molla la poltrona Pd: 'Mi sono solo trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato'

'Mi sono trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, non ho alcun coinvolgimento nella specifica questione. Per questo non mi dimetto e la prossima settimana licenzierò la segreteria provinciale, assegnando ruoli, funzioni e obiettivi a coloro che ne faranno parte. E' pretestuoso e strumentale il tentativo di coinvolgimento del Pd in questa vicenda'. Così, in una intervista di oggi a Gianpaolo Annese sul Resto del Carlino di Modena, il segretario provinciale del Pd Stefano Reggianini annuncia la sua volontà di non dimettersi dall'incarico dopo lo scandalo di Amo, Agenzia della quale è stato amministratore unico fino a poche settimane fa.'Sotto il profilo umano sono certamente amareggiato, mentre le speculazioni politiche lasciano il tempo che trovano, e le considero parte dell'inevitabile teatrino che si è generato intorno a questa vicenda - afferma anche il segretario Pd -. La denuncia, molto circostanziata, riguarda gli ultimi sei bilanci dell'Agenzia, per un volume d'affari totale di circa 240 milioni di euro. Come credo sia evidente, analizzare accuratamente una tale mole di risorse richiede tempo. Ma nonostante questo si è proceduto il più rapidamente possibile.Stessa considerazione per la predisposizione del bilancio 2024 che, a seguito delle verifiche, è stato predisposto una seconda volta, recependo in 'rettifica sostanziale' i bilanci dal 2019 a oggi, per essere sottoposto all'approvazione dei soci'.E poi da Reggianini arriva la dichiarazione di totale fiducia nel nuovo amministratore, Andrea Bosi, e di sintonia con Massimo Mezzetti e Fabio Braglia. 'Il nuovo amministratore unico avrà modo di fare tutte le verifiche su quanto accaduto, così come le scelte sull'organizzazione dell'Agenzia per evitare che, in futuro, simili comportamenti abbiano a ripetersi. Con il sindaco di Modena, così come con il presidente della Provincia, ho avuto un rapporto di chiarezza, onestà e trasparenza chiedendo loro riservatezza sulla vicenda per poter completare la denuncia poi presentata. E ho voluto esprimere a entrambi il mio rammarico per quanto accaduto'.