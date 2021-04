S.Cesario, revoca cittadinanza Mussolini, corto circuito giunta PD

'Attendiamo la giunta PD Zuffi domani, alla prova del Consiglio comunale. La discussione della mozione sulla revoca della cittadinanza onoraria di San Cesario sul Panaro a Benito Mussolini sia l'occasione per chiarire la propria posizione rispetto a Giovanni Repetto, sindaco di San Cesario che nel 1924 era a capo della giunta che riconobbe la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Un sindaco al quale lo scorso dicembre, a seguito dell'approvazione della mozione presentata dal Consigliere Rosi ed approvata grazie ai voti della maggioranza PD, l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare una via. Un corto circuito politico imbarazzante da parte di una giunta che allo stesso tempo sostiene la mozione per revocare la cittadinanza al duce, e dall'altro onora il sindaco nominato dal regime fascista che ha conferito a Mussolini la cittadinanza onoraria'.Ad'Una posizione, quella assunta dall'Amministrazione Comunale e dal sindaco Zuffi, chiaramente in contrasto con quella assunta anche dall'Anpi, fortemente critica rispetto all'ipotesi di onorare con una via o con una piazza l'allora sindaco Repetto. Una iniziativa che non ci trova d'accordo. Non a caso il nostro gruppo ha presentato una mozione contro l'ipotesi di intitolare una piazza a Repetto. Una mozione che se approvata anche dal PD - conclude Zanoli - potrebbe offrire una via di uscita alla posizione politicamente imbarazzante e schizofrenica rappresentata dalla giunta su Giovanni Repetto e allo stesso tempo alla cittadinanza al duce da lui conferita'