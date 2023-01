Primarie PD, 500 modenesi per Elly Schlein, il Comitato riunito a Modena: 'Persona giusta per rinnovare il partito'

C'era anche l'ex presidente dell'Agenzia per la mobilità Andrea Burzacchini, a rappresentare, per il PD, il tema dello sviluppo sostenibile per l'ambiente ed il lavoro, con l'esempio di Friburgo, città in cui vive e lavora, ma c'era anche tra i relatori nella conferenza stampa e referente del comitato promotore della candidatura alle primarie PD di Elly Schlein, l'assessore comunale di sinistra, già in quota Articolo 1,a parlare, con il suo esempio, di un PD che per guardare al futuro si deve aprire e rinnovare coinvolgendo i nuovi iscritti e altre forze politiche di area. In un necessario processo di rinnovamento che porti a recuperare i milioni di elettori persi per strada in questi anni: elettori che in parte non hanno votato e dall'altro si sono sentiti rappresentanti, anche su temi tradizionalmente di sinistra, più vicini al centro destra.Non a caso, di fianco a lui, e a schierarsi per la candidatura di Elly Schlein, c'è ancheE tra il pubblico, ma in foto di gruppo come uno dei fondatori del comitato anche Luca Barbari, area cattolica, già presidente Porta Aperta a Modena.'Elly Schlein è la persona che a mio giudizio è in grado di restituire speranza ed entusiasmo recuperando quella frattura creata dalla sinistra tra se ed il proprio elettorato. La candidatura di Elly Schlein è una occasione di rinnovamento per un nuovo partito democratico, tanto più necessario quando andrebbe a fare opposizione al governo più a destra della storia repubblicana' - affermaAl tavolo, di storica militante PD iscritta, c'è“Crediamo che questo debba essere un congresso costituente che dia l’avvio ad un percorso che coinvolga iscritti e militanti, ma che sappia catalizzare anche energie nuove, attraverso proposte concrete che sappiano riconnettere e ricucire un rapporto con la società e le persone, che ad oggi mostra delle fragilità. Con l’obiettivo principale di avviare il percorso di ascolto e confronto con le cittadine e i cittadini modenesi, per una partecipazione sempre più attiva e condivisa della nuova comunità democratica'A pochi giorni dall’apertura del sito www.partedanoi.it sono circa 500 le cittadini e i cittadini di Modena e provincia che hanno deciso di sostenere Schlein e oltre 130 gli iscritti alla piattaforma partecipa.ellyschlein.it che raggruppa le persone che decidono di diventare volontari della campagna e per Gasparini “questo è un grande risultato, che parte dal basso e che dimostra che mettersi in ascolto èanzitutto necessario, per sentirne e capirne desideri, paure e aspettative. Ho scelto di sostenere Elly Schlein – prosegue - perché vorrei un partito così, che restituisca fiducia e speranza alla comunità. Con le scissioni, gli strappi e le uscite il nostro partito si è impoverito, ma soprattutto ha ristretto il proprioorizzonte, il proprio modello valoriale e noi, oggi, ci assumiamo l’onere di ricucire tutto questo, per confezionare un nuovo vestito, un nuovo partito che sia in piena sintonia con la vita reale e che funga da cerniera sociale tra le persone e le istituzioni”.Oltre a Stefania Gasparini, Andrea Bosi e Mariella Lioia è intervenuto in diretta streaming anche l’onorevole Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione ed erano presenti alcuni componenti delMaichol Amato, studenteRoberto Annovi, gia’ assessore e vicesindaco Comune di NonantolaGianni Ballista, gia’ segretario generale CGIL ModenaTiziana Baracchi, senior partner start up tecnologica innovativa; Clouds and TrainingLuca Barbari, avvocatoMarco Biagini, assessore Comune di FormigineAndrea Burzacchini, Pd FriburgoAntonio Capasso, assessore Comune San ProsperoDonatella Cassiani, circolo PD San Lazzaro Modena EstFranca Ferrari, responsabile Forum donne art.1Angelo Flammia, presidente Arci SolieraManuela Ghizzoni, già parlamentare Pd, responsabile scuola PD, Universitàdi BolognaFerruccio Giovannelli, Iscritto Pd Fiorano ModeneseRina Goldoni, circolo San Lazzaro-Modena estRiccardo Martino, studente, segretario GD CarpiArturo Marzano, università di PisaMariaelena Mililli, Vicesindaca Comune di MaranelloLuca Mucci, Volontario rete di solidarietà Italia BrasileDavide Muradone, Segretario pd Fiorano, responsabile progetto cooperazione internazionaleAlessandro Poggi, Resp. Economia e Lavoro segreteria PD prov. Modena Vittorio Saguatti, avvocatoEmanuele Saullo, resp. Ambiente e mobilita’ sostenibile Gd prov Modena, vicesegretario Gd Terre d’ArgineGiuditta Smith, Università di Siena, vicepresidente associazione Blu Bramante Rappresentanti dei lavoratori