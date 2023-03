Schlein: 'Critiche feroci abbinate a proposte alternative'

'Su questi temi sarò assolutamente aperta al dialogo con tutte le forze alternative alle destre e pungoleremo in modo costruttivo la maggioranza di governo su questi temi'. E allora 'le alleanze si costruiscono sulla concretezza di una visione che si può condividere, ma non e questa la nostra priorità - dice la segretaria Pd - perché avremo delle amministrative regionali, nei territori discuteremo su come fare le proposte migliori, ma la prossima sfida sono le europee' e 'intendiamo porre un serio problema a questa maggioranza'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.